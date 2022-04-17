Денис Шмигаль висловив готовність співпрацювати з мерами міст

20:50 19 листопада Київ, Україна

В ході онлайн конференції з міськими головами, Денис Шмигаль нагадав про важливість дотримання карантину вихідного дня, підкресливши при цьому, що в питаннях карантинних обмежень готовий прислухатися до їхньої думки.



Про це передає пресцентр уряду.



Зустріч проходила онлайн, в ній також взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров'я і представники інших міністерств.



Глава уряду закликав міських голів дотримуватися карантину "вихідного дня", адже це єдина альтернатива локдауну. Він повідомив, що слід розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, в тому числі і можливе посилення карантинних обмежень.



"Ми не хочемо вводити жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантину ми готові вислухати ваші поради", - зазначив прем'єр-міністр, звертаючись до мерів.



За його словами, уряд направив до міських бюджетів другий транш в розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжко-місць киснем.



Також Шмигаль закликав керівників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів з COVID-19, поліпшити процес перевезення кисневого обладнання.