Денис Шмигаль зустрівся з главою Туреччини Ердоганом: що обговорили політики

08:00 01 грудня Київ, Україна

У Туреччині 30 листопада відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з главою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, під час якої були підняті питання співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах.

Прем'єр-міністр наголосив на важливості досягнутих домовленостей між президентом України і президентом Туреччини щодо активізації двостороннього діалогу на стратегічних напрямках співпраці.

«Турецька Республіка є одним з ключових торговельних партнерів України. У той самий час ми маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу. Мова йде не тільки про сировину, а й про продукти переробки та готову продукцію», - зазначив Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України і Туреччини є завершення переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю.

«Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс мінімум вдвічі, до 10 млрд доларів на рік. З огляду на чинник сусідства і обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої Угоди для максимального використання її потенціалу», - підкреслив глава уряду.

Денис Шмигаль в розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема, на основі державно-приватного партнерства.

«Туреччина має успішний досвід в сфері реалізації масштабних інфраструктурних проєктів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий. Тому очікуємо, що третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства відбудеться вже найближчим часом», - зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що одним з ефективних механізмів розвитку співпраці України і Туреччини в сфері енергетики є проведення засідання Українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

«Такий формат дозволить обговорити весь спектр можливих напрямків співпраці в енергетичній галузі і зміцнити двосторонні відносини на шляху до економічного зростання обох країн», - сказав Денис Шмигаль.

Під час зустрічі прем'єр-міністр України і президент Туреччини обговорили співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу.



Крім того, сторони погодилися, що Україна і Туреччина надалі будуть координувати зусилля по боротьбі з пандемією COVID-19 і його наслідками для економіки.



Прем'єр-міністр також подякував Реджепу Ердогану і Туреччині за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.