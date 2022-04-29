Денис Шмигаль зустрівся з главою Туреччини Ердоганом: що обговорили політики

У Туреччині 30 листопада відбулася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з главою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, під час якої були підняті питання співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах.
Прем'єр-міністр наголосив на важливості досягнутих домовленостей між президентом України і президентом Туреччини щодо активізації двостороннього діалогу на стратегічних напрямках співпраці.
За словами прем'єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України і Туреччини є завершення переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю.
Денис Шмигаль в розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема, на основі державно-приватного партнерства.
Глава уряду підкреслив, що одним з ефективних механізмів розвитку співпраці України і Туреччини в сфері енергетики є проведення засідання Українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.
Під час зустрічі прем'єр-міністр України і президент Туреччини обговорили співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу.
Крім того, сторони погодилися, що Україна і Туреччина надалі будуть координувати зусилля по боротьбі з пандемією COVID-19 і його наслідками для економіки.
Прем'єр-міністр також подякував Реджепу Ердогану і Туреччині за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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