Денис Шмигаль: Україна готова до опалювального сезону

06:29 12 жовтень Київ, Україна

В цьому році Україна вступає в опалювальний сезон з рекордними накопиченими запасами вугілля та газу.

Запаси вугілля складають 2,9 мільйона тонн, що вдвічі більше, ніж торік, а запаси газу становлять 27,7 мільярда кубометрів, що також є рекордним рівнем за останні роки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.



«Місцева влада несе відповідальність за початок опалювального сезону. Уряд, своєю чергою, буде уважно стежити за процесом, щоб уникнути проблем. Адже ми бачили, що кожен рік ми спостерігаємо якісь проблеми в різних містах. Тому я підкреслюю, що органи місцевого самоврядування, наші міністерства і Фонд держмайна несуть відповідальність перед громадянами. У цьому році таких проблем бути не повинно», - заявив прем'єр-міністр.



За підсумками засідання Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким доручив Державній інспекції з енергетичного нагляду забезпечити видачу актів, що підтверджують відсутність газифікації багатоквартирних будинків і відсутність системи централізованого теплопостачання в цих будинках.



«Ця постанова дозволить людям, які не мають газу або системи центрального опалення, не переплачувати в цьому опалювальному сезоні за спожиту енергію», - підкреслив Денис Шмигаль.



Крім того, уряд схвалив законопроєкт, який передбачає делегування відповідальності за встановлення тарифів на опалення, гарячу воду, водопостачання і каналізацію від Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг місцевій владі. «Цей законопроєкт схвалений для виконання наступного зобов'язання, закріпленого в меморандумі з МВФ. Уряд виконує свої зобов'язання за програмою перед МВФ, крайній термін якої - в цьому році», - підкреслив прем'єр-міністр.