Денис Шмигаль про основні напрямки фінансування держбюджету на 2021 рік

10:49 21 вересень Київ, Україна

Безпека та оборона України залишаються вищим пріоритетом уряду. Витрати на цей сектор в проєкті держбюджету на майбутній рік складають 267 млрд грн або 5,93% ВВП.



Про це в етері однієї з українських програм заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Другий пріоритет - сфера охорони здоров'я. Витрати на утримання медичного сектора виросли до 4,2% ВВП. У 2022 році ми плануємо зростання на 4,6%, а в 2023 році ми плануємо збільшення витрат на медичний сектор на 5%. На вакцини передбачено 2,6 мільярда гривень, на забезпечення безпечного навчального процесу передбачено близько 1 мільярда гривень», - сказав глава уряду.



Економіка, за словами прем'єр-міністра, є третім пріоритетом: «Державні гарантії, повернення відсотків, підтримка малого та середнього бізнесу, підтримка фермерів - все це передбачено в бюджеті».



«Четвертий пріоритет - це соціальна сфера. І освіта, і субсидії. Сума субсидій дійсно менша в проєкті бюджету, але слід зазначити, що ціна на газ в цьому році буде найнижчою за 5 років. З урахуванням цих показників ми ретельно прорахували та заклали в бюджет достатній обсяг субсидій, щоб перестрахуватися», - сказав Денис Шмигаль.



За словами прем'єр-міністра, уряд має стратегію до 2023 року щодо скорочення державного боргу та скорочення зовнішніх запозичень. Денис Шмигаль наголосив: «Україна - велика країна, наша економіка здатна продемонструвати прогрес».



Крім того, ще одним пріоритетом уряду прем'єр-міністр назвав промисловість. Створене Міністерство стратегічних галузей сприятиме виконанню експортних замовлень і контрактів.



«У нас вже є перші домовленості, результат яких, запевняю, ми побачимо в наступному році. КРІ для міністерства досить простий: замовлення на зовнішніх ринках не менше як $1 млрд для нашої галузі», - сказав Денис Шмигаль.