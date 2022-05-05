Денис Шмигаль і Мелінда Сіммонс обговорили Угоду про вільну торгівлю

16:14 04 грудня Київ, Україна

У п'ятницю, 4 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс провели зустріч, на якій підняли важливі для обох країн питання, такі як стратегічне партнерство і робота бізнесу в умовах зони вільної торгівлі.



Прем'єр-міністр відзначив високі результати, досягнуті обома країнами під час візиту президента України Володимира Зеленського у Великобританію в жовтні цього року. Зокрема, укладення Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, яке, за словами глави уряду, вивело двосторонні відносини наших держав на якісно новий рівень стратегічного партнерства.

«Ми вже почали здійснення необхідних внутрішньодержавних процедур для ратифікації Угоди. Сподіваємося, до кінця грудня ратифікувати Угоду», - зазначив Денис Шмигаль.

На думку прем'єр-міністра, нова Угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великобританією не тільки гарантує безперервність вільної торгівлі, але і дозволяє говорити про можливість посилення стратегічних відносин в політичній та торговельній сферах.

Денис Шмигаль висловив надію, що це також позитивно відіб'ється на показниках двосторонньої торгівлі та запропонував Великобританії до кінця місяця провести переговори щодо механізму квотування та інших питань роботи зони вільної торгівлі з 1 січня 2021 року.

Крім того, глава уряду запропонував британській стороні підтримати пропозицію про початок проєкту технічної допомоги для експортерів та інвесторів.

«Це дасть можливість сповна використати потенціал Угоди і успішно налагодити роботу між бізнесами двох країн. Щоб ми могли починати вчити підприємців співпрацювати в нових умовах», - зазначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль також зазначив Мелінді Сіммонс, що Україна покладає високі надії на розвиток двостороннього співробітництва та започаткування спільних проєктів в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Агентством експортного фінансування Сполученого Королівства про залучення кредитних гарантій.



Прем'єр-міністр запропонував Великобританії спільно розробити заходи щодо популяризації цього інструменту як в державному, так і приватному секторі.

«Запрошую делегацію британського бізнесу на чолі з представниками Агентства експортного фінансування для здійснення візиту в Україну і проведення зустрічей з українським бізнесом та партнерами, як тільки дозволить ситуація з коронавірусом. Ми готові до цього приєднатися і організувати такі зустрічі на базі Кабміну або Торгово-промислової палати», - зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також наголосив на важливості низки досягнутих домовленостей щодо поглиблення українсько-британського співробітництва в сфері безпеки і оборони.



У розмові з послом Великобританії глава уряду зазначив, що Україна готова тісно співпрацювати в реалізації екоініціатив, які можуть бути представлені на 26-й Конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбудеться у Великобританії.



Прем'єр-міністр подякував Великобританії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.