"День тиші" напередодні дня голосування: передвиборча агітація забороняється

Сьогодні, 24 жовтня, з 00:00 годин в країні настав "день тиші", тобто забороняється будь-яка передвиборча агітація перед голосуванням і під час голосування на місцевих виборах, які відбудуться в неділю, 25 жовтня.

Згідно з виборчим законодавством, передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

У частині 2 статті 54 закону України «Про місцеві вибори» зазначено, що передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Також забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені кандидатів, місцевих організацій партій-суб'єктів виборчого процесу, а також політичних партій, місцеві організації яких є учасниками виборчого процесу.

У зв'язку з цим в Нацполіції оголосили про "дні тиші" і закликали інформувати правоохоронців про порушення.

"Закликаємо всіх дотримуватися виборчого законодавства. У разі виявлення порушень - негайно інформуйте про це поліцію", - зазначено на сторінці відомства в Facebook.

Нагадаємо, раніше в Мін'юсті пояснили, як правильно заповнювати бюлетені на місцевих виборах. Це будуть бюлетені для голосування за кандидатів в депутати обласної, районної, міської, сільської чи селищної рад.