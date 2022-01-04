День Незалежності в Україні відзначають без масових гулянь

Сьогодні, 24 серпня, народ України святкує День Незалежності своєї країни. До своєї незалежності Україна йшла століттями. Остаточне придбання незалежності української держави відбулося в 1991 році, коли про це було проголошено на позачерговій сесії Верховної Ради республіки. Саме з 24 серпня 1991 року Україна стала самостійною і незалежною державою. На загальнонаціональному референдумі 1 грудня 1991 роки за незалежність України висловилися 90,32% громадян.

Цього року через пандемію коронавируса День незалежності не буде відзначатися традиційним парадом і концертами. Також в цьому році головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах. Початок заходів о 09:00.

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою візьмуть участь в пам'ятній церемонії за загиблими військовим на площі біля Михайлівського собору. Також президент вручить державні нагороди і виступить з промовою на Софійській площі.

В цей день в столиці і в регіонах пройдуть молебні, церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та могил видатних українців, борців за незалежність, які загинули учасників Революції Переваги, АТО.

Разом з тим, в Києві пройде Марш захисників України. У ньому візьмуть участь ветерани АТО, представники волонтерських організацій, воїни добровольчих батальйонів. Хода відбудеться від Парку ім. Шевченко по Хрещатику до Європейської площі. Початок о 9:00.

У зв'язку з даними заходами в Києві перекриють кілька центральних вулиць.

Відзначимо, згідно з опитуванням, близько 40% українців не вважають День незалежності святом. Протилежну думку мають 47% опитаних.