Демарш КСУ - змова старої еліти проти країни

06:57 02 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що демарш Конституційного Суду - змова олігархів і частини старих еліт, спрямована на ослаблення країни і глави держави.



"Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який на цьому тижні вирішив протиставити себе державі і суспільству. Відверто. Обличчям до обличчя. Як між своїми. Тому що це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законності. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиції нашої брудної політики, коли своїм все, а суспільству - бідність. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як можна робити в сучасному світі", - зазначив президент.



"Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і проти країни. Ніяк інакше. Саме проти. Тому що тільки слабкий президент і слабка держава - запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть - на Хеллоуїн всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так збіглося. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - написав Зеленський.



За його словами, сьогодні на одній шальці терезів - знищення всього того, заради чого боролися на всіх наших Майданах.



"Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Або щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Або щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово говорили - так, хочемо нових відносин. А ось Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою і моїми попередниками, тими ж, які завжди "руку на серце" і сорочку готові рвати за країну, вважають інакше", - висловився президент.



За його словами, всім їм дуже потрібне збереження "касти недоторканних", судді довго сиділи в засідці, поки не почалися перевірки декларацій чиновників.



"Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади в 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Формальні приводи знайдені. і раптом Суд в прискореному форматі починає розглядати і скасовувати фундаментальні закони. Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало ретельно дивитися, хто і скільки заробив і витратив. На черзі - той же Вищий антикорупційний, який буде брати під варту топзлодіїв за ґрати. Ну не хочуть старі еліти платити за якимись рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя", - написав Зеленський.



"На іншій чаші терезів - повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може і повинен декларувати свій дохід і йти у в'язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи. На іншій чаші терезів - всі ми, громадяни вільної країни. Тієї, яку ми досі намагаємося вирвати у олігархів. Тієї, де не можна нахабніти, обкрадати, скуповувати міністрів і депутатів", - зазначив він.