Дельта атакує Європу - прогнози ECDC невтішні

11:03 24 липня Київ, Україна

Ще кілька місяців і штам Дельта стане домінуючим у світі, обмежити швидкість його поширення може тільки вакцинація.



Про це повідомив в п'ятницю, 23 липня, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).



Так, згідно з даними, зібраними між 28 червня і 11 липня, дельта-варіант домінував в 19 з 28 країн, які надали інформацію. частка виявленого в 19 країнах штаму Дельта становить 68,3%, тоді як на варіант Альфа доводиться 22,3%.



"У найближчі місяці варіант Дельта стане домінуючим штамом в світі, і його вже ідентифікували майже у всіх європейських країнах. Він буде продовжувати поширюватися, витісняючи поширення інших варіантів, якщо не з'явиться новий, більш конкурентоспроможний вірус", - вказується в заяві.



Представники організацій закликали прискорити темпи вакцинації від коронавірусу, оскільки щеплення дозволяють переносити інфекцію в більш легкій формі.



"Дані ясно показують, що повна вакцинація значно знижує ризик госпіталізації і смерті", - зазначив директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.



Директорка ECDC Андреа Аммон в свою чергу зазначила, що необхідно бути уважним і продовжувати керуватися здоровим глуздом, щоб стримати поширення вірусу.



"Це означає проходження повного курсу вакцинації, як тільки трапиться нагода, і підтримка фізичного дистанціювання, миття рук, уникнення людних місць і носіння маски при необхідності", - уточнила вона.