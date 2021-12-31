Справа Шеремета: адвокати Андрія Антоненко привели нові докази

Триває слідство щодо розкриття вчиненого в минулому вбивства журналіста Павла Шеремета. При цьому звинувачення, висунуті стороною прокурора, розсипаються все стрімкіше. Так, нещодавно адвокати музиканта-атовца Андрія Антоненко (Ріффмастера), що проходить як підозрюваний у справі Шеремета, опублікувала матеріали, відкриті стороні обвинувачення, а також копії його сторінок в соціальних мережах.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті юридичної фірми Сенс Консалтинг, яка займається захистом Антоненко.
Зазначено, що паперові матеріали містять два томи. Перший з них стосується "порушення прав людини і упередженості слідства", а другий том - "докази, зібрані в спростування звинувачення".
Всі бажаючі можуть завантажити за посиланнями повні копії трьох профілів Антоненко в соцмережах - копію профілю Фейсбук Андрія Антоненко за 2016 рік; копію профілю Фейсбук Loui Cyfer (псевдонім Антоненко, ще одна сторінка у Фейсбуці - ред.) і копію профілю RiffMa $ ter в Вконтакте.
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У Сенс Консалтинг повідомили, що з профілів видалена тільки приватне листування, крім листування з іншого підозрюваної у цій справі, лікарем і волонтером Юлією Кузьменко та іншими особами, які дали згоду на таку публікацію.
Відзначається, що копії Гугл акаунтів і зміст мобільного телефону повністю і без цензури передані стороні звинувачення, і вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб.
Відзначається, що це - не всі докази, на які посилається захист.
Також наголошується, що оригінали висновків британського професора Айвана Бірча, а також документи про його притягнення (постановка завдання, листування, оплата і т.д.) стороні захисту досі не надані.
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