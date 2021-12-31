Справа Шеремета: адвокати Андрія Антоненко привели нові докази

Триває слідство щодо розкриття вчиненого в минулому вбивства журналіста Павла Шеремета. При цьому звинувачення, висунуті стороною прокурора, розсипаються все стрімкіше. Так, нещодавно адвокати музиканта-атовца Андрія Антоненко (Ріффмастера), що проходить як підозрюваний у справі Шеремета, опублікувала матеріали, відкриті стороні обвинувачення, а також копії його сторінок в соціальних мережах.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті юридичної фірми Сенс Консалтинг, яка займається захистом Антоненко.

"Публікуються матеріали, відкриті стороні звинувачення захистом Андрія Антоненко 3 серпня 2020 року. Зокрема, посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, листування з професором Бірча і органом досудового розслідування ", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що паперові матеріали містять два томи. Перший з них стосується "порушення прав людини і упередженості слідства", а другий том - "докази, зібрані в спростування звинувачення".

"Перший том присвячений антології неправдивого обвинувачення, а також опису наклепу на підозрюваних, порушень прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування ", - уточнюють юристи.

Всі бажаючі можуть завантажити за посиланнями повні копії трьох профілів Антоненко в соцмережах - копію профілю Фейсбук Андрія Антоненко за 2016 рік; копію профілю Фейсбук Loui Cyfer (псевдонім Антоненко, ще одна сторінка у Фейсбуці - ред.) і копію профілю RiffMa $ ter в Вконтакте.

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У Сенс Консалтинг повідомили, що з профілів видалена тільки приватне листування, крім листування з іншого підозрюваної у цій справі, лікарем і волонтером Юлією Кузьменко та іншими особами, які дали згоду на таку публікацію.

"Однак повні резервні копії зберігаються у нас, їх контрольні суми зафіксовані і повідомлені стороні обвинувачення", - підкреслили в юридичній фірмі.

Відзначається, що копії Гугл акаунтів і зміст мобільного телефону повністю і без цензури передані стороні звинувачення, і вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб.

"На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації занадто трудомісткий процес. Фрагменти надамо на запит ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це - не всі докази, на які посилається захист.

"Частково докази невинності (експертизи зростання невідомих на відео і антопометрічние вимірювання Антоненко) представила сторона звинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта ", - повідомили в Сенс консалтинг.

Також наголошується, що оригінали висновків британського професора Айвана Бірча, а також документи про його притягнення (постановка завдання, листування, оплата і т.д.) стороні захисту досі не надані.