Справа по "Межигір'ю": НАБУ і САП просять суд заарештувати Януковича і його сина

19:01 28 липня Київ, Україна

Нацантикорупційне бюро (НАБУ) і Спецантикорупційна прокуратура (САП) подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про арешт експрезидента Віктора Януковича і його сина Олександра Януковича.

Відповідні запобіжні заходи сторона обвинувачення просить вибрати у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я", повідомляється в пресслужбі НАБУ.



У відомстві нагадали, що Януковичі є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.



Дії експрезидента кваліфіковані за ч.5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина - за ч.5 ст.27 (пособництво) ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК.



Відзначається, що НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1,5 тис. томів.



Справа по "Межигір'ю"



У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному утриманні під вартою Януковича у справі про заволодіння "Межигір'ям".



Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010-го по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано Печерським райсудом в липні 2015 року.



На початку липня 2018 року Печерський райсуд Києва передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими в результаті корупційних та інших злочинів (АРМА).