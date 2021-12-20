Справа про створення "ПВК": суд заарештував Семенченка та Шевченка

18:55 26 березень Київ, Україна

Печерський районний суд Києва ухвалив взяти під варту до 24 травня екснардепа Семена Семенченка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Про це сказав прокурор Андрій Синюк журналістам біля будівлі суду.

Підозрювані будуть перебувати в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн.