Справа про створення "ПВК": суд заарештував Семенченка та Шевченка

Печерський районний суд Києва ухвалив взяти під варту до 24 травня екснардепа Семена Семенченка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
Про це сказав прокурор Андрій Синюк журналістам біля будівлі суду.
Підозрювані будуть перебувати в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн.
Як повідомлялося, 24 березня СБУ заявила, що викрила і припинила діяльність воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів. За даними спецслужби, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.
Організаторами діяльності "ПВК" СБУ називає ексдепутата Семена Семенченка та відомого як "позаштатний агент НАБУ" Євгена Шевченка.
Крім того, за даними СБУ, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми з ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом нібито продавали державним підприємствам за завищеними цінами.
В рамках розслідування проведено більше ніж 80 обшуків і вилучено велику кількість зброї.
Фігурантам справи оголосили підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
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