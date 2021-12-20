"Справа про ПВК": екскомбат батальйону «Донбас» Віногродський відправлений під домашній арешт

09:07 30 березень Київ, Україна

Печерський райсуд Києва відправив підозрюваного в співучасті в організації приватної військової компанії (ПВК) Donbass Battalion Corporation під домашній арешт.

Екскомбат батальйону «Донбас» Анатолій Віногродський (позивний «Гал») буде знаходитися під цілодобовим домашнім арештом до 24 травня.





Віногродського підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation, створеної ветеранами з батальйону «Донбас» на чолі з нардепом восьмого скликання і екскомбатом Семеном Семенченком . Йому інкримінують співучасть у створенні і керівництві незаконним воєнізованим формуванням.



За даними слідства, в 2018 році Семенченко і Віногродський створили в США компанію «Donbass Battalion corporation» з метою отримання контрактів і здійснення охоронної діяльності на території Афганістану, Сирії та Іраку. Для цього Віногродський познайомив Семенченка з громадянином Казахстану Іллею Борисенком. Останній виділив їм мільйон доларів і земельну ділянку, де вони організували базу для тренувань і зберігання зброї.



Як передає Громадське, Семенченко їздив до Іраку і Афганістану, щоб підписати контракти, але йому це не вдалося. Тоді вони з Віногродським, продовжуючи вводити в оману Борисенка, організували українське представництво американської фірми ТОВ «Донкорп Україна» і здійснювали діяльність на території України. Це ж, стверджує прокурор ㅡ поза законом.