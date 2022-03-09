Справа МН17: опубліковані перехоплені доповіді бойовиків "ДНР"

18:51 10 червень Київ, Україна

У Нідерландах в ході судового засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 заслухали черговий пакет записів розмов російських бойовиків «ДНР».

Як пише BBC, спочатку засідання був програний раніше вже опублікований запис розмови, зроблений через пів години після аварії "Боїнга", що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур.



На записі так званий командир розвідроти "ГРУ ДНР" Леонід Харченко доповідає російському генералу, т.зв. голові розвідки "ДНР" Сергію Дубинському:

"Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (мається на увазі винищувач "Су", - ред.). "Молодці, ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!" - відповідає йому Дубинський.

Харченко та Дубинський проходять обвинуваченими у справі про катастрофу MH17, що розглядається в суді Нідерландів. За даними прокурорів, вони мають відношення до транспортування ЗРК "Бук-М", з якого був збитий лайнер.



Судячи з білінгу мобільних телефонів, вивчених слідством, Харченко в момент перехопленої розмови перебував в районі окупованого Сніжного, а Дубинський в Донецьку. Телефон людини, яка постійно супроводжувала Харченка в момент аварії "Боїнга" (приблизно за 30 хвилин до перехопленої розмови) був з'єднаний з вишкою в районі села Первомайське. Саме звідти, за версією Міжнародної слідчої групи (JIT), була пущена ракета, якою збили літак.



Незабаром після цієї розмови бойовики "ДНР" в звітах своїм ватажкам почали говорити, що збитий літак, схоже, був цивільним. Але багато бойовиків про це ще не знають.



О 17:42 бойовик Сергій Поваляєв (позивний "Боцман") дзвонить Дубинському.



"Боцман": У мене тут літак підбили, я тут за ящиками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав.



Дубинський: Ми когось підбили (нерозбірливо).



"Боцман": Що ти кажеш?



Дубинський: Я буду години через дві тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, "сушку". Якраз над Савур-Могилою. Ми ж "Бук-М" отримали, ось.



На попередньому засіданні суду були озвучені перехоплення розмов, в яких Дубинський неодноразово згадував отримання установки "Бук" і організацію її транспортування з Донецька в Сніжне.





У розмові о 18:44 Харченку дзвонить відставний офіцер військової розвідки армії РФ Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який в 2014 році був т.зв. главою 2-го відділу "ГРУ ДНР".

В опублікованій розмові Пулатов озвучує нову версію того, що трапилося в небі над Донбасом.



Пулатов: "Можеш теж сюди ломануться, якщо у тебе є час. Тут взяли збитого пілота, потрібно зараз подивитися, що це за маячня, і повністю оцінити ситуацію, яка сталася. Там же виходить з доповіді цей пілот... Ти, найголовніше, це скажи: наш "Бук", який...?



Харченко: Нормально все, він пішов в інше місце.



Пулатов: Так, все добре. Сенс у чому - ось ця "сушка" збила китайський пасажирський транспорт.



Харченко: Ні-ні-ні, ми працювали по "сушці".



Пулатов: Ні, я знаю. Так "сушка" перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю "сушку". Там зараз весь світ гриміти буде.



Харченко: Я зрозумів.



Пулатов: Там все дуже добре. Зараз головне - сказати... [нерозбірливо]. Візьми декілька людей з собою і через Торез лети до мене, далі направлю.



Харченко: Добре.



Як встановила JIT, яка проводила розслідування, 17 липня 2014 року в небі над Україною був збитий тільки один літак - пасажирський рейс MH17 "Малайзійських авіаліній".





Але Пулатов і Харченко продовжують в розмовах наполягати на версії про те, що "Бук", що знаходився під охороною бойовиків "ДНР", збив український штурмовик Су-25, який незадовго до цього нібито збив якийсь пасажирський літак. Незабаром Дубинський розповідає цю версію т.зв. міністру оборони "ДНР" Ігорю Стрєлкову. Він також проходить обвинуваченим у справі про катастрофу "Боїнга".

Дубинський: Спостерігали зі Сніжного, і наші спостерігали. Сенс у чому: "сушка" вальнула "Боїнг", а вже "сушку" потім через... вона заход коли робила другий по колу, наші вальнули з "Бука". І це спостерігало *** [дуже багато] нашого народу. Гюрза зараз доповів.



Стрєлков: Ось так. Я зрозумів, добре.



Дубинський: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "Буком" *** [збили].



Стрєлков: Угу ...



Дубинський: Хороші новини?



Стрєлков: Ну не знаю, я чомусь, чесно кажучи, не дуже в це вірю.



Вивчаючи цю версію, слідчі JIT вивчили всі ракети "повітря-повітря", які може переносити штурмовик Су-25. Пошкодження, які наносяться такими ракетами, були зіставлені з ушкодженнями на уламках збитого "Боїнга". В результаті нідерландські експерти прийшли до висновку, що з усіх ракет "повітря-повітря" пошкодження, схожі на ті, що були на уламках рейсу MH17, могли бути нанесені тільки ракетами типу Р-33, Р-37 і Р-40.



Вивчивши документацію та опитавши експертів, слідство з'ясувало, що оснащуватися подібними ракетами може тільки літак МіГ-31. Таких винищувачів на озброєнні України немає. Більш того, Україна передала Нідерландам дані про польоти всіх своїх військових літаків 17 липня 2014 року - всі ці вильоти були поза зоною бойових дій на південному сході України.



Бойовики "ДНР" також ніколи не демонстрували уламки або чорні ящики військових літаків, нібито збитих в районі Сніжного 17 липня.



Слідство також вивчило дані російських і українських цивільних радарів, передані Нідерландам. Слідів присутності українських військових літаків поряд з "Боїнгом" MH17 помічено не було.