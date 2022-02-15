Справа Іл-76: Верховний Суд виправдав генерала Назарова

Засуджений до 7 років ексначальник штабу, перший заступник керівника АТО генерал-майор Віктор Назаров виправданий.
Відповідне рішення Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду виніс в п'ятницю, 21 травня, інформує пресслужба суду.
У суді також повідомили, що таке рішення мотивоване тим, що Назаров не мав можливості запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак Іл-76-МД і загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України
Нагадаємо, 14 червня 2014 року над Луганською областю сепаратисти збили Іл-76МД. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев'ять членів екіпажу. Всі загинули.
Незабаром генерал-майора Віктора Назарова, який в момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції, звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.
Назарова 27 березня 2017 року засудили до семи років ув'язнення. При цьому суд не позбавив його військового звання. Генерал подав апеляцію на вирок суду, однак апеляційний суд залишив вирок в силі.
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