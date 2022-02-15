Справа Іл-76: Верховний Суд виправдав генерала Назарова

13:57 21 травень Київ, Україна

За суджений до 7 років ексначальник штабу, перший заступник керівника АТО генерал-майор Віктор Назаров виправданий.

Відповідне рішення Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду виніс в п'ятницю, 21 травня, інформує пресслужба суду.

"21 травня 2021 Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду за результатами розгляду справи про Назарова Віктора Миколайовича за звинуваченням в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував винесені судові рішення і закрив кримінальне провадження в зв'язку з відсутністю в діях Назарова В.М. складу кримінального злочину", - йдеться в повідомленні суду.

У суді також повідомили, що таке рішення мотивоване тим, що Назаров не мав можливості запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак Іл-76-МД і загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України



Нагадаємо, 14 червня 2014 року над Луганською областю сепаратисти збили Іл-76МД. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев'ять членів екіпажу. Всі загинули.

Незабаром генерал-майора Віктора Назарова, який в момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції, звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.



Назарова 27 березня 2017 року засудили до семи років ув'язнення. При цьому суд не позбавив його військового звання. Генерал подав апеляцію на вирок суду, однак апеляційний суд залишив вирок в силі.