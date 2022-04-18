Дії Росії спрямовані на гальмування вступу України в ЄС - Зеленський

Триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, все це спрямовано на те, щоб гальмувати вступ України в Євросоюз.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародній конференції в грузинському Батумі в понеділок, 19 липня, заявив, що стати членом ЄС Україні заважає агресія Росії.
Він подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України в союз і зазначив, що Угода про асоціацію з ЄС є орієнтиром для України.
Він подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України в союз і зазначив, що Угода про асоціацію з ЄС є орієнтиром для України.
Зеленський зазначив, що присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України, Грузії та Молдови загрожує всьому континенту.
Також Зеленський заявляє, що чекає від наступного саміту Східного партнерства політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.
Він вважає, що "наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку Європейського Союзу". "Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень", - додав він.
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