Дії Росії спрямовані на гальмування вступу України в ЄС - Зеленський

16:21 19 липня Київ, Україна

Триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, все це спрямовано на те, щоб гальмувати вступ України в Євросоюз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародній конференції в грузинському Батумі в понеділок, 19 липня, заявив, що стати членом ЄС Україні заважає агресія Росії.



Він подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України в союз і зазначив, що Угода про асоціацію з ЄС є орієнтиром для України.

"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС. І вже сьогодні ми маємо амбітний (порядок денний) з Європейським Союзом. Найближча мета - це старт імплементації Угоди про спільний авіаційний простір. Наступна стадія - підготовка промислового безвізу і перше підбиття підсумків поновлення Угоди про асоціацію", - сказав він.

"Тому важливий рух назустріч, важлива підтримка з боку Європейського Союзу", - додав він.

Зеленський зазначив, що присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України, Грузії та Молдови загрожує всьому континенту.

"Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту", - заявив він.

Також Зеленський заявляє, що чекає від наступного саміту Східного партнерства політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.

"У грудні має відбутися черговий саміт Східного партнерства. Це дуже важливо, але відсутність з боку Європейського Союзу стратегічного бачення цілей Східного партнерства робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього в цілому", - заявив український президент.

Він вважає, що "наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку Європейського Союзу". "Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень", - додав він.