Дії Росії на Донбасі і в Криму завели ситуацію в глухий кут - Кулеба

07:33 02 квітень Київ, Україна

Росія системно загострює ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму, не бажаючи підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною і масштабною за останні роки. Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію в глухий кут, вихід з якого тільки один: дипломатія", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню.



У той самий час міністр зазначив, що Україна разом з Німеччиною і Францією як посередниками в нормандському форматі роблять все можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.