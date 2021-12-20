Дії Росії на Донбасі і в Криму завели ситуацію в глухий кут - Кулеба

Росія системно загострює ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму, не бажаючи підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Кулеба підкреслив, що Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню.
У той самий час міністр зазначив, що Україна разом з Німеччиною і Францією як посередниками в нормандському форматі роблять все можливе, щоб спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші партнери, зокрема США, Канада, Великобританія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.
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