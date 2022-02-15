Дебати ООН: Зеленський позначив низку кроків для врегулювання конфлікту на Донбасі

10:37 24 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН , подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку України на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і висловив надію на подальшу єдність і підтримку з боку міжнародної спільноти.



Глава держави зазначив, що 27 липня на Донбасі почався режим всеосяжного припинення вогню, який, не дивлячись на спроби зриву, дає надію на досягнення стабільної «тиші». А вона вкрай необхідна для продовження руху до миру.



«Наступними кроками на цьому шляху повинні стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів», - сказав президент.



Володимир Зеленський зазначив, що за останній рік Україна довела своє прагнення до миру.



«Нам вдалося розблокувати діалог, ми відновили зустрічі лідерів країн Нормандського формату, досягли істотного прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб», - зазначив глава держави.



Президент подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку України на шляху мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



«Сподіваємося на подальшу єдність міжнародної спільноти в цьому питанні. Упевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею - і авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН», - зазначив Володимир Зеленський.