ЦВК: підрахунок голосів буде тривалим

11:58 21 жовтня Київ, Україна

Центральна виборча комісія провела симуляцію підрахунку голосів виборців і прийшла до висновку, що цей процес буде нешвидким і може стати справжнім випробуванням для виборчих комісій.

Відповідні дані ЦВК опублікувала в Facebook в середу, 21 жовтня.



У публікації ЦВК приводить інфографіку після симуляції підрахунку голосів виборців.



З чим виникли труднощі?

Внесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій за 7 кандидатів, 5 - по 9 кандидатів і 5 - по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу "від руки" зайняло 1 годину 40 хв. Це за умови, що "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів.



Для спрощення процесу виборча комісія прийняла постанову, відповідно до якої повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть друкувати.