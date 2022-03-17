ЦВК: підрахунок голосів буде тривалим

11:58 21 жовтня Київ, Україна

Центральна виборча комісія провела симуляцію підрахунку голосів виборців і прийшла до висновку, що цей процес буде нешвидким і може стати справжнім випробуванням для виборчих комісій.
 
Відповідні дані ЦВК опублікувала в Facebook в середу, 21 жовтня.

У публікації ЦВК приводить інфографіку після симуляції підрахунку голосів виборців.

З чим виникли труднощі?
Внесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій за 7 кандидатів, 5 - по 9 кандидатів і 5 - по 12 кандидатів) в один екземпляр протоколу "від руки" зайняло 1 годину 40 хв. Це за умови, що "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" і диктував ПІБ кандидатів.

Для спрощення процесу виборча комісія прийняла постанову, відповідно до якої повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть друкувати.
"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим", - відзначили в ЦВК.