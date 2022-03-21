ЦВК опублікувала алгоритм встановлення результатів виборів

17:48 27 жовтня Київ, Україна

Центральна виборча комісія оприлюднить результати місцевих виборів після того, як територіальні виборчі комісії підрахують голоси і відправлять відповідну інформацію в ЦВК.

Алгоритм встановлення результатів:

3 листопада - обласна, міська, районна в місті, сільська виборчі комісії встановлюють підсумки голосування виборів відповідно до пропорційної виборчої системи у межах відповідних ТВО.

6 листопада - обласна, міська, районна в місті, сільська виборчі комісії встановлюють результати виборів/голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.