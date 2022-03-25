ЦВК офіційно оголосила підсумки виборів у 64 місцевих радах України

11:55 31 жовтня Київ, Україна

Незважаючи на складності як проведення виборів, так і підрахунку голосів, виборча кампанія в основному завершилася. Підбито перші підсумки місцевих виборів, що пройшли в Україні 25 жовтня. Вчора, 30 жовтня, на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) були розміщені перші офіційні результати голосування на місцевих виборах в Україні.

За інформацією ЦВК, всі виборчі дільниці закінчили підрахунок голосів та складання протоколів ДВК. Майже всі ділянки вже передали протоколи в сільські, селищні та міські ТВК.

Всього районні ТВК прийняли 682 протоколи (понад 45,4% від загальної кількості протоколів), обласні ТВК - 503 протоколи (більш 36,8%).

У ЦВК уточнили, що обраними визнали вже 20 міських голів, 17 селищних та 47 сільських в 23 областях; а також депутатів 8 міських, 15 - селищних і 41 - сільських рад.

Найбільше голів вибрали в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Одеській і Харківській областях. Найменше - в Сумській (обрали 1 сільського голову) і Хмельницькій (жодного обраного глави) областях.

За кількістю обраних депутатів лідирують Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. Найменше обраних депутатів в Луганській (5) і Хмельницькій (0) областях.

Остаточні результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 включно.

Раніше повідомлялося, що в найбільш конфліктних об'єднаних територіальних громадах другий тур місцевих виборів може відбутися на початку грудня.