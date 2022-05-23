ЦВК дала запит до Луганської та Донецької ОДА про можливість місцевих виборів

07:08 18 серпня Киев, Украина

Як відомо, посли країн Великої сімки в Україні закликали якомога швидше провести місцеві вибори у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з цією вимогою Центральна виборча комісія направила запит до Донецької і Луганської облдержадміністрації на оцінку можливості проведення в регіонах перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року. Про це йдеться в повідомленні ЦВК, оприлюдненому у вівторок, 17 серпня, в Facebook.

"У Донецькій і Луганській областях триває операція Об'єднаних сил. Мова йде про безпеку виборців, інших суб'єктів і учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів", - пояснили в Комісії.

У зв'язку з цим згадані обласні військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи повинні підготувати висновки і рекомендації про можливість/неможливість проведення виборів.

"Якщо стане можливим організувати підготовку і проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року - Комісія повинна прийняти рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021", - підкреслили в ЦВК.

Таким чином, Комісія очікує відповіді від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18:00 19 серпня.