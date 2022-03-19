ЦВК: 36,99% громадян України взяли участь в місцевих виборах

У неділю о 20:00 завершилися найскладніші в історії незалежної України вибори.

ЦВК озвучила деякі попередні дані, які надійшли від більш ніж 97% територіальних виборчих комісій (ТВК), явка на місцевих виборах склала 36,99%.



Відзначається, що інформацію щодо кількості виборців, які отримали бюлетені, передали в ЦВК на цей момент 1451 ТВК з 1488. Згідно з даними, 10 031 792 виборці проголосували на місцевих виборах.



Так, найвища явка зафіксована в Тернопільській області (44,81%), а найнижча - в Донецькій (31,67%). В цілому на заході і півночі України виборці проявили більшу активність, ніж на сході і півдні.



Нагадаємо, після завершення голосування на місцевих виборах були опубліковані перші дані екзитполів в Києві, а також в Одесі та Харкові.