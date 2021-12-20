"ПВК" екснардепа Семенченка: у СБУ розповіли деталі справи

На спільному брифінгу представників Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора стали відомі подробиці створення приватного воєнізованого формування (ПВК) екснардепом Семеном Семенченком і агентом НАБУ Євгеном Шевченком.
Деталі справи в четвер, 25 березня, повідомив начальник головного управління СБУ в Києві та області Олег Головаш.
За словами силовика, Семенченко і Шевченко в 2018 році організували на території однієї з іноземних держав громадську організацію охоронних послуг, яка фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких в Україні заборонено.
Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення і реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом з Шевченком незаконне військове формування".
Головаш пояснив, що Семенченко "був фактично організатором, керівником і безпосередньо складав трудові контракти та договори, йому оголошено про підозру за ч.3 ст.260 КК".
Головаш пояснив, що Семенченко "був фактично організатором, керівником і безпосередньо складав трудові контракти та договори, йому оголошено про підозру за ч.3 ст.260 КК".
В СБУ також додали, що Шевченко підозрюється в причетності до організації каналу надходження товарів військового призначення з Росії, товар реалізовували на українські підприємства.
Клопотання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу спрямовані до Печерського райсуду Києва. Засідання має відбутися сьогодні ввечері.
Головаш додав, що СБУ з літа 2020 року перевіряє діяльність громадських організацій і охоронних структур.
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