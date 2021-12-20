"ПВК" екснардепа Семенченка: у СБУ розповіли деталі справи

18:53 25 березень Київ, Україна

На спільному брифінгу представників Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора стали відомі подробиці створення приватного воєнізованого формування (ПВК) екснардепом Семеном Семенченком і агентом НАБУ Євгеном Шевченком

Деталі справи в четвер, 25 березня, повідомив начальник головного управління СБУ в Києві та області Олег Головаш.

"На першому етапі реалізації ми пред'явили шість підозр основним фігурантам, які фактично очолювали ті чи інші напрямки діяльності цієї приватної військової компанії (ПВК). Підозри ще будуть обов'язково... Призначено ще низку досліджень і експертиз, за результатами яких будуть ще інші підозри", - сказав він.

За словами силовика, Семенченко і Шевченко в 2018 році організували на території однієї з іноземних держав громадську організацію охоронних послуг, яка фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких в Україні заборонено.

"Задокументовано, що Семенченко користувався Шевченком і зареєстрував на території іноземної держави приватну військову компанію. Підготовка наших громадян відбувалася для працевлаштування за кордон. За чинним законодавством це протиправно, це фактично найманство", - пояснив він.

Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення і реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом з Шевченком незаконне військове формування".



Головаш пояснив, що Семенченко "був фактично організатором, керівником і безпосередньо складав трудові контракти та договори, йому оголошено про підозру за ч.3 ст.260 КК".

"Євгену Шевченку, який виконував рольову участь, а саме, забезпечував пошук каналів фінансування і постачання військової амуніції, спеціального спорядження, техзасобів і боєприпасів, повідомлено про підозру за ч.2 ст.260. Також годину назад ми додатково пред'явили підозру Шевченку за ч.2 ст.133 КК (вчинення злочину в складі групи)", - уточнив Головаш.

"Вилучили документи, що підтверджують діяльність на території України приватної військової компанії і підготовку до вчинення злочину - найманства, їх вводили в оману, що вони працюють в приватній охоронній компанії", - зазначив Головаш.

В СБУ також додали, що Шевченко підозрюється в причетності до організації каналу надходження товарів військового призначення з Росії, товар реалізовували на українські підприємства.

"Факт створення ПВК ми розглядаємо як загрозу вчинення злочину, передбаченого статтею КК "найманство" особами, які входили до складу НВФ, в тому числі самого Семенченка", - додав він.

Клопотання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу спрямовані до Печерського райсуду Києва. Засідання має відбутися сьогодні ввечері.

"Є ще багато епізодів протиправної діяльності, які ми будемо документувати", - зазначив Головаш.

Головаш додав, що СБУ з літа 2020 року перевіряє діяльність громадських організацій і охоронних структур.