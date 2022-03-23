Росія не може впоратися. Чубаров збирає гумдопомогу хворим на COVID-19 в Криму

08:25 30 жовтня Київ, Україна

В ході онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом, Меджлісом було прийнято рішення організувати збір коштів, в тому числі і лікарських, як гуманітарної допомоги хворим на коронавірус на півострові.



Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

"Хочу сказати, що катастрофічна ситуація з поширенням коронавірусу в Криму стала предметом обговорення на виконавчому комітеті Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджлісу кримськотатарського народу. Ми провели кілька онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом. І в результаті народилося рішення про те, щоб організувати збір ресурсів, в тому числі ліків, щоб допомогти найбільш нужденним, хворим людям в Криму. І ми визначили кримськотатарську громадську організацію Кримська сім'я - це та організація, яка модерує на материковій Україні ці дії", - сказав Чубаров.

За його словами, рівень інфікування коронавірусом в Криму досяг такої межі, коли професійних лікарів уже не вистачає.

"Дуже багато людей змушені лікуватися вдома. Часто літнім людям відмовляють в госпіталізації. Лікарі в Криму отримали сувору установку, щоб в разі смертності вказувати супутню хворобу, викликану коронавірусом. І в аптеках Криму зникли найбільш затребувані ліки... Чому Російська Федерація як держава, що окуповує Крим, з цим не може впоратися? А вона і не збиралася з цим справлятися", - підкреслив глава Меджлісу.

При цьому "влада" дуже добре вирішує проблеми хворих чиновників, відзначає Чубаров.