Росія не може впоратися. Чубаров збирає гумдопомогу хворим на COVID-19 в Криму

В ході онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом, Меджлісом було прийнято рішення організувати збір коштів, в тому числі і лікарських, як гуманітарної допомоги хворим на коронавірус на півострові.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
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"Хочу сказати, що катастрофічна ситуація з поширенням коронавірусу в Криму стала предметом обговорення на виконавчому комітеті Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджлісу кримськотатарського народу. Ми провели кілька онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом. І в результаті народилося рішення про те, щоб організувати збір ресурсів, в тому числі ліків, щоб допомогти найбільш нужденним, хворим людям в Криму. І ми визначили кримськотатарську громадську організацію Кримська сім'я - це та організація, яка модерує на материковій Україні ці дії", - сказав Чубаров.
За його словами, рівень інфікування коронавірусом в Криму досяг такої межі, коли професійних лікарів уже не вистачає.
"Дуже багато людей змушені лікуватися вдома. Часто літнім людям відмовляють в госпіталізації. Лікарі в Криму отримали сувору установку, щоб в разі смертності вказувати супутню хворобу, викликану коронавірусом. І в аптеках Криму зникли найбільш затребувані ліки... Чому Російська Федерація як держава, що окуповує Крим, з цим не може впоратися? А вона і не збиралася з цим справлятися", - підкреслив глава Меджлісу.
При цьому "влада" дуже добре вирішує проблеми хворих чиновників, відзначає Чубаров.
"Ви знаєте, що так звана віцепрем'єрка Романовська, коли захворіла, її вивезли одразу за межі Криму. Так само Ковітіді, так званий сенатор, лікується в Москві. Так званий мер міста Ялти - Імгрунт помер власне на території самої Росії. Тобто своїх людей вони рятують. Всі інші люди, громадяни України, які живуть на території окупованого Криму, для Росії не є об'єктом особливої уваги", - пояснив Чубаров.
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