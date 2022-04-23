Щоб швидка приїхала напевно - викликайте її через контакт-центр

11:24 25 листопада Київ, Україна

Від завтра викликати бригаду мобільної швидкої допомоги буде і легше, і швидше, на допомогу прийде контакт-центр . Також скоро, зателефонувавши в контакт-центр, можна буде отримати консультацію сімейного лікаря.



Про це заявив міністр охорони здоров'я



"Від завтра ми запускаємо в тестовому режимі, а потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб кожна людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Як це відбувається зараз, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді дзвонили в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язувалися з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам подзвонили, викликали бригаду тощо", - зазначив він.



При цьому міністр висловив думку, що такий ланцюжок не дуже гарний.



"Тим більше ми розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби - ця людина потребує швидкої допомоги. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб. Такий сервіс запускається від завтра", - зазначив глава МОЗ. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу."Від завтра ми запускаємо в тестовому режимі, а потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб кожна людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Як це відбувається зараз, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді дзвонили в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язувалися з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам подзвонили, викликали бригаду тощо", - зазначив він.При цьому міністр висловив думку, що такий ланцюжок не дуже гарний."Тим більше ми розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби - ця людина потребує швидкої допомоги. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб. Такий сервіс запускається від завтра", - зазначив глава МОЗ.



"Крім того, через контакт-центр ми плануємо до кінця місяця запустити консультацію сімейних лікарів, в цьому теж є велика проблема", - додав Степанов.



Міністр зазначив, що через велику кількість хворих збільшується навантаження на сімейних лікарів: "... ми почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця ми вже все це завершимо, і будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря або через те, що не має сімейного лікаря або не може додзвонитися своєму сімейному лікарю або за іншими підставами. Вона зможе набрати цей контакт-центр, отримати консультацію сімейного лікаря, від початку до кінця, щоб відчувати себе повністю захищеною", - зазначив він.