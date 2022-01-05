Надзвичайне телезвернення президента Чехії Мілоша Земана

10:21 25 квітень Київ, Україна

Як стало відомо, сьогодні, 25 квітня, відбудеться виступ президента Чехії Мілоша Земана з надзвичайним телезверненням. Це звернення викликане тією ситуацією, яка склалася в країні після оприлюднення обставин навколо інциденту у Врбетіце в 2014 році. Про це повідомив прессекретар глави держави Іржі Овчачек в своєму Twitter.

За його інформацією, чеський лідер виступить "з надзвичайною промовою" у неділю, 25 квітня, об 11.00 (12.00 за Києвом).

Звернення Земана транслюватимуть телеканали Prima і CNN Prima News, їхні керівництва повідомили, що звернення президента триватиме 20 хвилин.

Нагадаємо, Чехія звинуватила Росію в причетності до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році під Врбетіце. З країни вислали 18 дипломатів, яких Прага підозрює в роботі на спецслужби. Москва у відповідь оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства.

Напередодні прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Росія "знищила відносини" з його країною.