Члени ТКГ від Франції та Німеччини схвалили План дій по Донбасу

09:19 14 листопада Київ, Україна

Пресслужба Офісу Президента повідомила про підсумки робочої зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", яка пройшла у формі відеоконференції. В ході цієї зустрічі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі і виступив за прийняття документа, який надав би поштовх Мінському переговорного формату.

Зокрема, Єрмак розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

"Документ називається "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи щодо виконання Мінських угод". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських угод в роботі ТКГ. Цей документ є результатом всіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що в разі знаходження взаєморозуміння, цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ раніше.

Також Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн - учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.

"Безумовно, на наступному тижні наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом", - зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, буде корисним продовження роботи в форматі ТКГ і в Нормандському форматі.

Представники Німеччини і Франції Ян Гекер і Еммануель Бонн підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ.

Гекер відзначив прогрес з українського боку, зокрема, відкриття двох нових КПВВ на Луганщині.

"Ми спостерігаємо істотний прогрес на місцях. Україна відкрила два додаткових пункти переходу в Луганській області", - сказав він.

Політичний радник канцлера ФРН закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які зараз блокують початок роботи цих КПВВ.

Також Гекер наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для прискорення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Як зазначив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн, напрацювання єдиного документа дозволить сторонам досягти прогресу в переговорах в рамках ТКГ.

"Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд з розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість прискорення роботи групи в усіх напрямках, перш за все, в гуманітарному", - повідомили в Офісі Президента України.

Сторони домовилися продовжити консультації з вироблення єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.

Нагадаємо, що Київ готує стратегію по Донбасу для "Нормандії". Глава української делегації в ТКГ зазначив, що в цьому році Україна в кращій переговорної ситуації, ніж раніше.