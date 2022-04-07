Члени ТКГ від Франції та Німеччини схвалили План дій по Донбасу

Пресслужба Офісу Президента повідомила про підсумки робочої зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", яка пройшла у формі відеоконференції. В ході цієї зустрічі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі і виступив за прийняття документа, який надав би поштовх Мінському переговорного формату.
Зокрема, Єрмак розповів про план дій, який підготувала українська сторона.
Він підкреслив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ раніше.
Також Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн - учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу.
За його словами, буде корисним продовження роботи в форматі ТКГ і в Нормандському форматі.
Представники Німеччини і Франції Ян Гекер і Еммануель Бонн підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ.
Гекер відзначив прогрес з українського боку, зокрема, відкриття двох нових КПВВ на Луганщині.
Політичний радник канцлера ФРН закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які зараз блокують початок роботи цих КПВВ.
Також Гекер наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання людей на тимчасово окупованих територіях Донбасу для прискорення процесу верифікації списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.
Як зазначив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн, напрацювання єдиного документа дозволить сторонам досягти прогресу в переговорах в рамках ТКГ.
Сторони домовилися продовжити консультації з вироблення єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.
Нагадаємо, що Київ готує стратегію по Донбасу для "Нормандії". Глава української делегації в ТКГ зазначив, що в цьому році Україна в кращій переговорної ситуації, ніж раніше.
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