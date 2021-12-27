Кількість обстрілів на Донбасі зростає. Поранений український боєць

08:40 18 квітень Київ, Україна

За даними ранкового зведення пресцентру штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу сепаратистські війська на Донбасі 17 разів обстріляли наші позиції, чим в черговий раз порушили домовленість про режим припинення вогню.

Так, недалеко від селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь в бік позицій наших захисників з протитанкової гармати МТ-12.

Біля населених пунктів Майорське, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми і Луганське ворог зробив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне, що в Донецькій області, противник вів обстріл з підствольних, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ отримав осколкове поранення. Його стан - середнього ступеня тяжкості.

Про всі факти порушення українська сторона СЦКК оперативно інформувала СММ ОБСЄ.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь", - запевнили в штабі.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл. Поблизу Авдіївки велася стрілянина з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові не постраждали.

Нагадаємо, за добу 16 квітня сепаратисти 15 разів відкривали вогонь на Донбасі. Тоді ЗСУ не зазнали втрат.

Також стало відомо, що противник обстріляв приватний сектор з мінометів. Біля житлових будинків селища Зайцеве впали міни 120-го калібру.