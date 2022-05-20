Чиновники відгукнулися на ініціативу Олени Зеленської

07:54 17 грудня Київ, Україна

Міністерство розвитку громад і територій підтримало ініціативу першої леді України і приступило до розробки Альбому безбар'єрних рішень, який стане простим і доступним керівництвом для кожного, хто змінює свої міста, селища і громади.

Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Завдання кожного органу влади - простою і зрозумілою мовою пояснювати свої дії і прийняті рішення, особливо, коли мова йде про перетворення застарілих просторів і будівель в доступні кожному громадянину локації. Альбом безбар'єрних рішень стане одночасно путівником, тлумаченням і керівництвом для кожного, хто змінює свої міста, селища і громади з метою зробити їх вільними від бар'єрів і архітектурних анахронізмів, що заважають жителям користуватися своїм правом на вільний доступ до будь-якого будинку і простору", - прокоментував глава зазначеного відомства Олексій Чернишов.

На жаль, поки такого альбому не існує, тому "простої і зрозумілої мови" очікувати від чиновників з уряду не доводиться. Насправді мова йде про створення доступу в будь-яку суспільну установу для обмежених в рухливості людей, наприклад, інвалідів у візках. А "пояснювати просто і зрозуміло" центральна влада повинна місцевій владі - для цього і робиться альбом.

"Щодня десятки тисяч людей стикаються з бар'єрами. Їм важко вийти з дому, тому що немає зручної інфраструктури для переміщення. Це потрібно міняти вже сьогодні і по всій Україні. В Альбомі буде проілюстровано, як зробити життя в вашому місті і селі комфортним для кожного - зараз і на роки. Безбар'єрність повинна бути суспільною нормою", - зазначила з цього приводу сама перша леді.

Альбом безбар'єрних рішень буде публікуватися по одному розділу в квартал, а його повна готовність очікується в січні 2022 року.