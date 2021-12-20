Чорноморський флот Росії активізувався в Криму і Краснодарському краї

16:07 02 квітень Київ, Україна

У Краснодарському краї і окупованому Криму під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021" Чорноморський флот РФ почав перевірку боєготовності.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.



Як повідомляється, в рамках контрольної перевірки буде оцінено якість організації бойової підготовки та злагодженість підрозділів флоту, стан озброєння та військової техніки, військової дисципліни і правопорядку.



"В ході контрольної перевірки військовослужбовці ЧФ будуть задіяні в двосторонніх тактичних навчаннях, в рамках яких командири підрозділів продемонструють свою самостійність у вирішенні загального задуму бою, здатність приймати нестандартні і несподівані для противника рішення, що дозволяють захопити і утримувати ініціативу в бою.



За наказом командувача військами ПВО генерала армії Олександра Дворнікова, в єдиному тактичному задумі заходів контрольної перевірки батальйонні тактичні групи проведуть навчання спільно з екіпажами кораблів і ескадрильями оперативно-тактичної, морської і армійської авіації. Корабельні групи, підрозділи сухопутних військ, авіація і ППО відпрацюють завдання, як в наступі, так і в обороні", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія зосередила на прикордонних територіях східної України 28 батальйонних тактичних груп, і найближчим часом їхня кількість збільшиться ще на 25 груп.



За його словами, розгортання військ відбувається в Брянську, Воронезькій області і в окупованому Криму під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".