Через чотири роки викиди парникових газів досягнуть максимуму - ООН

12:32 13 серпня Київ, Україна

До невтішних висновків прийшла Міжурядова група експертів зі зміни клімату. За їхніми підрахунками, величезні викиди парникових газів вже за чотири роки досягнуть свого піку. Щоб запобігти цьому, вугільні та газові електростанції слід закрити. У наступному десятилітті, щоб уникнути кліматичних змін, будуть потрібні зміни в способі життя і поведінці людей. Про це йдеться в доповіді групи, пише The Guardian.

На думку дослідників, потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступні 10 років. Тоді вдасться утримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів в 2050 році.

Відзначається, що багаті люди незалежно від країни проживання більше відповідальні за глобальне потепління, ніж бідні.

У звіті вказується, що на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, доводиться 36-45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення тільки до 3-5% викидів.

У доповіді наголошується на необхідності зміни способу життя, особливо в багатих країнах і серед багатих у всьому світі.

Так, на думку дослідників, зробити значний внесок в необхідне скорочення викидів можна шляхом утримання від перегріву або переохолодження будинків, піших прогулянок і їзди на велосипеді, скорочення авіаперельотів і меншого використання енергоспоживаючих приладів.

"Перехід до дієт з більш високою часткою рослинного білка в регіонах з надмірним споживанням калорій і продуктів тваринного походження може привести до значного скорочення викидів, а також принести користь для здоров'я... Рослинні дієти можуть скоротити викиди до 50%", - говориться в звіті.

Раніше повідомлялося, що в атмосфері Землі рекордно збільшилася концентрація парникових газів. Рівень парникових газів почав рости з 2003 року.

Додамо, Німеччина виділить ще 500 млн євро на боротьбу зі змінами клімату. Гроші будуть спрямовані на розвиток технологій в сфері поновлюваних джерел енергії в бідних країнах світу.