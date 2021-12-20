Чехія: спалах коронавируса серед заробітчан

07:23 21 липень Київ, Україна

Чехія інформує про виявлення вогнищ зараження коронавирусной інфекцією трудових мігрантів з України. На півдні країни ведеться медичне спостереження за всіма українськими працівниками.

Як пишуть чеські ЗМІ, про це заявила директор Південночеський гігієнічної станції Кветослава Котрбова.

За їх словами, протягом тижня лікарі зафіксували 10 нових випадків коронавируса, 6 з яких виявили у дорослих і дітей, які приїхали з України.