Чехія: спалах коронавируса серед заробітчан
07:23 21 липень Київ, Україна
Чехія інформує про виявлення вогнищ зараження коронавирусной інфекцією трудових мігрантів з України. На півдні країни ведеться медичне спостереження за всіма українськими працівниками.
Як пишуть чеські ЗМІ, про це заявила директор Південночеський гігієнічної станції Кветослава Котрбова.
За їх словами, протягом тижня лікарі зафіксували 10 нових випадків коронавируса, 6 з яких виявили у дорослих і дітей, які приїхали з України.
"Ми фіксуємо випадки позитивного тестування серед іноземних працівників і членів їх сімей. Тому я хотіла б звернути увагу роботодавців Південночеський краю на зобов'язання вимагати негативний тест на COVID-19 від іноземних працівників, які приїжджають з окремих країн ЄС і з-за меж ЄС з 20 липня. Результат тесту повинен бути не більше, ніж 4-денної давності ", - зазначила Котрбова.
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