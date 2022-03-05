Приватні лабораторії зможуть робити тест на COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зробив заяву про залучення приватних лабораторій для тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів у зв'язку з ростом захворюваності в країні.

"Ви бачите, що ми суттєво збільшили і продовжуємо нарощувати кількість тестувань, які ми тестуємо кожен день. Але, виходячи з поширення коронавірусної хвороби, зрозуміло, що цього недостатньо. І ми бачимо, у нас виникають проблеми з кількістю тестів, яка необхідна, і те, що ми робимо, особливо в Одеській області на сьогодні, в Дніпропетровській області, Донецькій області, в місті Києві - ми намагаємося постійно нарощувати цю кількість, але кількість хворих, на жаль, щодня збільшується. Що ми робимо: вчора у нас на засіданні Кабінету Міністрів за нашою ініціативою було прийнято постанову про залучення приватних лабораторій в саме процес тестування, їхніх можливостей, можливостей приватних лабораторій", - сказав Степанов.

Він зазначив, що лабораторні центри будуть контрактувати можливості приватних лабораторій проводити тестування.

"Тобто наша мобільна бригада або лікарня здійснює відбір (тобто сам мазок у людини) - вона буде передавати в приватні лабораторії, які вже будуть проводити саме тестування на відповідному лабораторному устаткуванні. Це важливо... Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити просто для людей з вулиці, скажімо так, ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювати. Тому що зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо платити гроші", - додав міністр.