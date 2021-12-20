Приватна школа поділилася досвідом дистанційної освіти



В нововведення немає ні слова про соціалізацію дітей, їх живому спілкуванні один з одним і з викладачем. Про те перевіряються пропоновані програми широкого кола фахівців: педагогів, психіатрів, психологів, лікарів загальної практики Міністерство освіти не повідомляє.

Замість звичного вчителя, вводиться поняття - тьюторінг, або наставництво. Тьютор і буде дистанційно тестувати дитину і розробляти для нього програми.