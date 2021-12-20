Приватна школа поділилася досвідом дистанційної освіти

Жителів України продовжують переконувати в тому, що дистанційна освіта не веде до втрати знань і може застосовуватися нарівні з класичним.
1 вересня вже зовсім скоро, і зараз якісне дистанційна освіта дітей актуально, як ніколи. Про підготовку до навчального року, свої досягнення і винятковому для України досвід розповіли в ліцензованій української дистанційній школі.
Проект для майбутніх першокласників - інтерактивні уроки в формі мультиплікації. Вони спонукають учня бути активним учасником уроку, зацікавлюють і концентрують увагу на навчанні. Автори вважають, що за такою методикою дитина зможе навчатися самостійно, майже без участі дорослого.
Проект для майбутніх першокласників - інтерактивні уроки в формі мультиплікації. Вони спонукають учня бути активним учасником уроку, зацікавлюють і концентрують увагу на навчанні. Автори вважають, що за такою методикою дитина зможе навчатися самостійно, майже без участі дорослого.
Тільки ось куди приведе таке самостійне утворення дітей у віці від 6 до 11 років поки незрозуміло.
Розроблено та впроваджуються програми для учнів середньої та старшої школи
Розроблено та впроваджуються програми для учнів середньої та старшої школи
На думку методистів приватної школи, мультимедійні матеріали достатні для того, щоб дитина отримала всі необхідні знання для його розвитку і подальшому житті.
Крім того, вони пропонують методику, підлаштований під кожного учня, який буде займатися в окремому, власному форматі.
Замість звичного вчителя, вводиться поняття - тьюторінг, або наставництво. Тьютор і буде дистанційно тестувати дитину і розробляти для нього програми.
В нововведення немає ні слова про соціалізацію дітей, їх живому спілкуванні один з одним і з викладачем. Про те перевіряються пропоновані програми широкого кола фахівців: педагогів, психіатрів, психологів, лікарів загальної практики Міністерство освіти не повідомляє.
Крім того, вони пропонують методику, підлаштований під кожного учня, який буде займатися в окремому, власному форматі.
Замість звичного вчителя, вводиться поняття - тьюторінг, або наставництво. Тьютор і буде дистанційно тестувати дитину і розробляти для нього програми.
В нововведення немає ні слова про соціалізацію дітей, їх живому спілкуванні один з одним і з викладачем. Про те перевіряються пропоновані програми широкого кола фахівців: педагогів, психіатрів, психологів, лікарів загальної практики Міністерство освіти не повідомляє.
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