Центрвиборчком РФ: жителі Донбасу з російським паспортом будуть голосувати на виборах в Держдуму

18:15 20 липня Київ, Україна

Центральна виборча комісія Росії допустила до онлайн-голосування жителів окупованого Донбасу, які встигли оформити російські паспорти.

Про це йдеться в постанові Центрвиборчкому Росії від 20 липня.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство у спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 квітня 2019 року № 183", - підкреслюється в документі.

Відзначається, що жителі ОРДЛО повинні бути користувачами єдиного порталу держпослуг з підтвердженим обліковим записом.



