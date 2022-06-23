Бывший посол Китая в Украине обнаружен мертвым

Сьогодні посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у своїй квартирі в Тель-Авіві
Сьогодні вранці в Тель-Авіві у власній квартирі було знайдено мертвим посол Китаю в Ізраїлі. Зовсім недавно він був призначений і прибув до країни. До цього Ду Вей служив послом Китаю в Україні.
Про причини смерті 57-річного дипломата офіційно не повідомляється. Але ізраїльський телеканал Channel 12 стверджує, що посол помер уві сні від природних причин.
Як пише ВВС 15 травня посольство Китаю в Ізраїлі різко відреагувало на критику держсекретаря США Майка Помпео, який в ході свого візиту в Ізраїль негативно відгукнувся про кроки Пекіна по боротьбі з коронавірусів.
Як повідомлялося раніше, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Китай організував масштабну кампанію поширення дезінформації про пандемію коронавируса. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами після відеоконференції міністрів закордонних справ країн Великої сімки. "Кожна з країн, яка брала участь у цій зустрічі, була повністю свідома по кампанії дезінформації, до якої залучено Комуністична партія Китаю, щоб спробувати відвернути увагу від того, що насправді сталося", - пояснив Помпео. За його словами, Китай поширює конспірологічні теорії про походження коронавируса з США. Раніше конспірологічні теорії про походження вірусу озвучував головний представник МЗС КНР Чжао Ліцзян.
Помпео наполягає на терміні "Уханський вірус"
У той же час країни-учасники відеоконференції так і не зробили спільної заяви за підсумками обговорення, присвяченого пандемії COVID-19 в світі. Німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на анонімне джерело в дипломатичному корпусі, спільну заяву не вдалося прийняти за наполяганням Помпео на використання в ній терміну "Уханський вірус".
У середовищі медиків такий термін вважають некоректним через стигматизації окремого регіону, пише інформаційне агентство AFP. У китайському міністерстві закордонних справ засудили коментар Помпео, включаючи використаним їм терміном "Уханський вірус".
Франція і Німеччина взагалі не згадали Китай в своїх підсумкових заявах, а Канада зазначила лише, що Китай був предметом "широкої дискусії".
Тим часом посол США у Великобританії Вуді Джонсон приєднався до критики і заявив, що Китай піддав цілий світ на загрозу тим, що свідомо приховував інформацію про спалах коронавируса у власній країні. Тому були створені передумови поширення за межі кордонів КНР.
Суперечка про походження і назва збудника COVID-19 триває вже не перший день.
Посольство Китаю в газеті Jerusalem Post назвало абсурдними заяви Помпео і знову відкинуло підозри в тому, що Китай приховує істинний масштаб епідемії в своїй країні.
Раніше повідомлялося, що в Китаї відреагували на судовий позов через коронавируса в Україні.
Китай відреагував на судовий позов в Україні: У ситуації з пандемією - ми постраждала сторона
Китай постраждав від епідемії коронавируса, а не якось домігся користі від пандемії. Про це заявив прес-секретар Посольства КНР в Україні у четвер, 14 травня.
"Вірус не знає кордонів і може з'явитися в будь-який момент в будь-якій точці світу ... Під час поширення нової епідемії коронавируса COVID-19 Китай є постраждалою країною, і, за логікою, заслуговує на співчуття. Ми жодним чином не сторона, яка домоглася користі від епідемії, тим більше не сторона, яка заподіяла біду іншим ", - сказано в заяві.
Китай лише першим в світі доповів про появу нового коронавируса, але у міжнародної спільноти тепер є багато версій щодо джерела виникнення вірусу. Щоб з'ясувати, звідки виник вірус, все ще необхідно отримати висновки наукових досліджень.
"Покладання відповідальності на країну, яка першою доповіла про появу нового вірусу, - в світі не існує таких прецедентів і немає такої логіки. Вірус - спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу", - додав дипломат.
За словами прес-секретаря, вжиті Китаєм заходи по контролю і профілактиці виграли час для всього світу. В умовах пандемії країнам потрібно не шукати ворогів, а укріплювати співпрацю.
З моменту спалаху епідемії Китай і Україна розгорнули активну співпрацю, а китайська сторона надає Україні гуманітарну допомогу, ділиться досвідом і допомагає закуповувати засоби в Китаї, підкреслив дипломат.
"Українська сторона високо цінує активні заходи китайської сторони по боротьбі з епідемією і надану допомогу ... Ми переконані, що співпраця між Китаєм і Україною в умовах епідемії надасть нові стимули для подальшого розвитку двосторонніх відносин", - підсумували в заяві.
Нагадаємо, що раніше в суд Києва надійшов позов проти Китаю через COVID. Позивачем є громадська організація, яка також вимагає грошової компенсації у Китаю через COVID.
Сьогодні вранці в Тель-Авіві у власній квартирі було знайдено мертвим посол Китаю в Ізраїлі. Зовсім недавно він був призначений і прибув до країни. До цього Ду Вей служив послом Китаю в Україні.
Про причини смерті 57-річного дипломата офіційно не повідомляється. Але ізраїльський телеканал Channel 12 стверджує, що посол помер уві сні від природних причин.
Як пише ВВС 15 травня посольство Китаю в Ізраїлі різко відреагувало на критику держсекретаря США Майка Помпео, який в ході свого візиту в Ізраїль негативно відгукнувся про кроки Пекіна по боротьбі з коронавірусів.
Як повідомлялося раніше, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Китай організував масштабну кампанію поширення дезінформації про пандемію коронавируса. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами після відеоконференції міністрів закордонних справ країн Великої сімки. "Кожна з країн, яка брала участь у цій зустрічі, була повністю свідома по кампанії дезінформації, до якої залучено Комуністична партія Китаю, щоб спробувати відвернути увагу від того, що насправді сталося", - пояснив Помпео. За його словами, Китай поширює конспірологічні теорії про походження коронавируса з США. Раніше конспірологічні теорії про походження вірусу озвучував головний представник МЗС КНР Чжао Ліцзян.
Помпео наполягає на терміні "Уханський вірус"
У той же час країни-учасники відеоконференції так і не зробили спільної заяви за підсумками обговорення, присвяченого пандемії COVID-19 в світі. Німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на анонімне джерело в дипломатичному корпусі, спільну заяву не вдалося прийняти за наполяганням Помпео на використання в ній терміну "Уханський вірус".
У середовищі медиків такий термін вважають некоректним через стигматизації окремого регіону, пише інформаційне агентство AFP. У китайському міністерстві закордонних справ засудили коментар Помпео, включаючи використаним їм терміном "Уханський вірус".
Франція і Німеччина взагалі не згадали Китай в своїх підсумкових заявах, а Канада зазначила лише, що Китай був предметом "широкої дискусії".
Тим часом посол США у Великобританії Вуді Джонсон приєднався до критики і заявив, що Китай піддав цілий світ на загрозу тим, що свідомо приховував інформацію про спалах коронавируса у власній країні. Тому були створені передумови поширення за межі кордонів КНР.
Суперечка про походження і назва збудника COVID-19 триває вже не перший день.
Посольство Китаю в газеті Jerusalem Post назвало абсурдними заяви Помпео і знову відкинуло підозри в тому, що Китай приховує істинний масштаб епідемії в своїй країні.
Раніше повідомлялося, що в Китаї відреагували на судовий позов через коронавируса в Україні.
Китай відреагував на судовий позов в Україні: У ситуації з пандемією - ми постраждала сторона
Китай постраждав від епідемії коронавируса, а не якось домігся користі від пандемії. Про це заявив прес-секретар Посольства КНР в Україні у четвер, 14 травня.
"Вірус не знає кордонів і може з'явитися в будь-який момент в будь-якій точці світу ... Під час поширення нової епідемії коронавируса COVID-19 Китай є постраждалою країною, і, за логікою, заслуговує на співчуття. Ми жодним чином не сторона, яка домоглася користі від епідемії, тим більше не сторона, яка заподіяла біду іншим ", - сказано в заяві.
Китай лише першим в світі доповів про появу нового коронавируса, але у міжнародної спільноти тепер є багато версій щодо джерела виникнення вірусу. Щоб з'ясувати, звідки виник вірус, все ще необхідно отримати висновки наукових досліджень.
"Покладання відповідальності на країну, яка першою доповіла про появу нового вірусу, - в світі не існує таких прецедентів і немає такої логіки. Вірус - спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу", - додав дипломат.
За словами прес-секретаря, вжиті Китаєм заходи по контролю і профілактиці виграли час для всього світу. В умовах пандемії країнам потрібно не шукати ворогів, а укріплювати співпрацю.
З моменту спалаху епідемії Китай і Україна розгорнули активну співпрацю, а китайська сторона надає Україні гуманітарну допомогу, ділиться досвідом і допомагає закуповувати засоби в Китаї, підкреслив дипломат.
"Українська сторона високо цінує активні заходи китайської сторони по боротьбі з епідемією і надану допомогу ... Ми переконані, що співпраця між Китаєм і Україною в умовах епідемії надасть нові стимули для подальшого розвитку двосторонніх відносин", - підсумували в заяві.
Нагадаємо, що раніше в суд Києва надійшов позов проти Китаю через COVID. Позивачем є громадська організація, яка також вимагає грошової компенсації у Китаю через COVID.
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