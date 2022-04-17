Колишній міністр економіки Милованов буде призначений радником Єрмака

08:54 21 листопада Київ, Україна

Як стало відомо сьогодні, 21 листопада, в Офісі Президента очікуються нові призначення. Так, посаду радника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака може зайняти колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. Така інформація виходить з оточення Єрмака і команди президента.

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні цього року він був відправлений у відставку.

Тимофій Милованов зараз очолює Київську школу економіки.

Раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський розповів, чому подав у відставку з посади радника глави Офісу Президента Андрія Єрмака.