Бюлетені на українській мові - вперше на виборах в США

Вперше в історії Америки буде виявлений такий жест толерантності до мовних груп. З огляду на величезний розмір української діаспори, в цьому році вперше голосування на місцевих виборах, виборах до Конгресу і виборах Президента США буде доступно і на українській мові.

Відзначається, що таке рішення прийняла адміністрація округу Кук штату Іллінойс, куди входить і місто Чикаго, в якому проживають понад 46 тисяч українців.

"Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більш того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати ", - пояснила захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

Вона додала, що перекладом будуть займатися сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

"Весь процес виборів буде переведений на українську мову. І це дійсно історичне рішення і велике досягнення для всього українського суспільства ", - підкреслила Лугова.

За словами захисниці, виборчий процес буде доступний на 12 різних мовах, що зробить його більш зрозумілим для тих людей, які не володіють вільно англійською або не розуміються в системі виборів.

"Якщо абсолютно весь процес перекласти українською, то люди будуть вибирати більш вдумливо і усвідомлено. Отже, будуть більше зацікавлені у виборах - адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твоя рідна мова, це викликає і подяку, і інтерес до цього процесу ", - зазначила Лугова.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп заявив про можливе перенесення президентських виборів, запланованих на 3 листопада, на невизначений термін через епідемію коронавируса.

На наступний день він повідомив, що не хоче переносити вибори, але його турбує голосування поштою.