Бюлетені на українській мові - вперше на виборах в США

Вперше в історії Америки буде виявлений такий жест толерантності до мовних груп. З огляду на величезний розмір української діаспори, в цьому році вперше голосування на місцевих виборах, виборах до Конгресу і виборах Президента США буде доступно і на українській мові.
Відзначається, що таке рішення прийняла адміністрація округу Кук штату Іллінойс, куди входить і місто Чикаго, в якому проживають понад 46 тисяч українців.
Вона додала, що перекладом будуть займатися сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.
За словами захисниці, виборчий процес буде доступний на 12 різних мовах, що зробить його більш зрозумілим для тих людей, які не володіють вільно англійською або не розуміються в системі виборів.
Раніше чинний президент США Дональд Трамп заявив про можливе перенесення президентських виборів, запланованих на 3 листопада, на невизначений термін через епідемію коронавируса.
На наступний день він повідомив, що не хоче переносити вибори, але його турбує голосування поштою.
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