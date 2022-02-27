Побутові споживачі отримуватимуть газ через банк Ахметова

20:48 05 жовтень Київ, Україна

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз" домовився з АТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) про укладення контрактів на постачання газу побутовим споживачам (населенню).



Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", зараз підключитися до ЦПК "Нафтогаз" можна в 27 відділеннях ПУМБ у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях, передає БізнесЦензор.



"У наступні періоди кількість відділень, де можна буде подати документи на приєднання до ЦПК "Нафтогаз", буде збільшуватися", - відзначили в компанії.



В "Нафтогазі" нагадали, що для оформлення підключення необхідно мати при собі паспорт, ІПН, EIC-код та документ про право власності на житло.



Як повідомлялося, раніше в "Нафтогазі" заявляли про плани домовитися з державними "Ощадбанком" і "ПриватБанком" про укладення через них договорів на постачання газу з побутовими споживачами в рамках запуску роздрібного ринку газу.



Нагадаємо, 1 серпня 2020 року з НАК "Нафтогаз України" зняті спеціальні зобов'язання з продажу газу для його подальшого постачання побутовим споживачам. З серпня ціни на газ для своїх побутових клієнтів і бізнесу (юросіб) кожен постачальник визначає самостійно.



"Газопостачальна компанія "Нафтогаз" входить до групи "Нафтогазу", займається постачанням газу і електроенергії побутовим споживачам та бізнесу.



"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом по зберіганню природного газу в підземних сховищах і транспортуванню нафти трубопровідним транспортом по території країни.



ПУМБ заснований у 1991 році. Власником банку є Рінат Ахметов.