Британський штам коронавірусу виявлений по всій Україні

07:12 20 березень Київ, Україна



Про це розповів міністр охорони здоров'я Мутації коронавірусу широко розповсюджені в усьому світі, в Україні на сьогодні епідеміологи стикаються з одним видом його мутацій - британським штамом.Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Крім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого Інституту епідеміології. Він (британський штам. - ред.) виявлений в Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, тобто ми говоримо, що британський штам є по всій країні", - сказав міністр.

Степанов підкреслив, що ця мутація коронавірусу втричі заразніша, ніж та, яку фіксували в Україні на початку епідемії.



"Тому нас чекає напружена ситуація по захворюваності на COVID", - попередив міністр охорони здоров'я.



Степанов зазначив, що після появи цього штаму в Івано-Франківській області "зафіксували позитивну динаміку": "Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють".