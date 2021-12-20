Британський штам коронавірусу виявлений по всій Україні

Мутації коронавірусу широко розповсюджені в усьому світі, в Україні на сьогодні епідеміологи стикаються з одним видом його мутацій - британським штамом.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Степанов підкреслив, що ця мутація коронавірусу втричі заразніша, ніж та, яку фіксували в Україні на початку епідемії.
"Тому нас чекає напружена ситуація по захворюваності на COVID", - попередив міністр охорони здоров'я.
Степанов зазначив, що після появи цього штаму в Івано-Франківській області "зафіксували позитивну динаміку": "Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють".
"Тому нас чекає напружена ситуація по захворюваності на COVID", - попередив міністр охорони здоров'я.
Степанов зазначив, що після появи цього штаму в Івано-Франківській області "зафіксували позитивну динаміку": "Тобто у нас зменшується кількість госпіталізацій. Це говорить про те, що карантинні заходи працюють".
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