Британська розвідка про окупацію Донбасу та Азовсталі

Рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани кремля перекинути свої сили на наступ углиб Донбасу.
Про це повідомляє військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
«Рішення путіна блокувати металургійний завод «Азовсталь», ймовірно, свідчить про бажання стримати опір українців у Маріуполі та звільнити російські сили для розміщення в інших місцях на сході України», – йдеться у щоденному звіті військової розвідки Міноборони Великобританії.
У повідомленні також зазначено, що повне захоплення комбінату по суші, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше зменшить їхню загальну боєздатність.
«На сході Донбасу продовжуються інтенсивні обстріли та бої, оскільки росія намагається просуватися далі у напрямку населених пунктів, включаючи Червоний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман та Попасну в рамках своїх планів по регіону. Незважаючи на новий напрямок, обраний росією, вони все ще страждають від втрат, завданих раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони вдалися до транзиту непрацездатного обладнання назад до росії для ремонту», – зазначили у розвідці.
«Рішення путіна блокувати металургійний завод «Азовсталь», ймовірно, свідчить про бажання стримати опір українців у Маріуполі та звільнити російські сили для розміщення в інших місцях на сході України», – йдеться у щоденному звіті військової розвідки Міноборони Великобританії.
У повідомленні також зазначено, що повне захоплення комбінату по суші, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше зменшить їхню загальну боєздатність.
«На сході Донбасу продовжуються інтенсивні обстріли та бої, оскільки росія намагається просуватися далі у напрямку населених пунктів, включаючи Червоний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман та Попасну в рамках своїх планів по регіону. Незважаючи на новий напрямок, обраний росією, вони все ще страждають від втрат, завданих раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони вдалися до транзиту непрацездатного обладнання назад до росії для ремонту», – зазначили у розвідці.
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