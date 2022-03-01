Британія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 6,5 млн доларів

06:24 07 жовтень Київ, Україна

Для стабілізації ситуації на сході України і боротьби з пандемією коронавірусу уряд Великобританії планує виділити Україні гуманітарну допомогу у розмірі 6,5 млн доларів. Про це повідомляє ТАСС.



Як уточнюється, про виділення коштів буде оголошено в ході візиту президента України Володимира Зеленського в Лондон, наміченого на 7-8 жовтня.



Крім того, в повідомленні вказується, що в рамках візиту сторони підпишуть двосторонню угоду про вільну торгівлю і стратегічне партнерство.



У британському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що ці кошти допоможуть у поширенні продовольства, води, ліків, а також наданні допомоги людям, які пережили насильство на сексуальному і гендерному підґрунті.



Нагадаємо, Зеленський відвідає Лондон 7-8 жовтня після участі в саміті Україна-ЄС, який проходить в Брюсселі.



Раніше посольство України в США передало гуманітарний вантаж в українські лікарні для допомоги у протидії пандемії коронавірусу COVID-19.