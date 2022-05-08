Британія передасть Україні 2 протимінних кораблі
10:05 05 серпня Київ, Україна
Великобританія, в рамках розширення сфери використання безпілотних кораблів, списала два мінних тральники. Після ремонтних робіт вони будуть передані ВМС
України.
Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.
Королівський військово-морський флот Великобританії передасть Україні два протимінних кораблі класу Sandown - Blyth і Ramsey.
Про це повідомляється на сайті флоту.
"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.
"Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.
Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton по впровадженню автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.
"Blyth і Ramsey будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - відзначили в британському ВМФ.
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