Британія передасть Україні 2 протимінних кораблі

10:05 05 серпня Київ, Україна

Великобританія, в рамках розширення сфери використання безпілотних кораблів, списала два мінних тральники. Після ремонтних робіт вони будуть передані ВМС України.



Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.

Королівський військово-морський флот Великобританії передасть Україні два протимінних кораблі класу Sandown - Blyth і Ramsey.

Про це повідомляється на сайті флоту.

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.

"Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.

Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton по впровадженню автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.