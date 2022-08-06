Бразилия вошла в четверку лидеров по распространению коронавируса

Бразилія наздогнала Росію, Британію і США за кількістю хворих COVID-19
На сьогоднішній день статистика по захворюваності коронавірусів в світі така: всього захворіло 4 635 786 осіб, померло 311 821 особа, видужала 1 693 685 осіб. Приріст хворих за останню добу становив 93 тисячі, кількість жертв збільшилася на 4 тисячі осіб. Дані надані Університетом Джонса Хопкінса
У США, які залишаються лідером за масштабами поширення захворювання, число інфікованих досягло 1 467 884, померло 88 754, вилікувалося 268 376 чоловік.
Росія на другому місці по захворюваності - там 272 043 хворих, 2537 померлих і 63 166 видужали від COVID-19.
У Великобританії інфікований 241 461 особа, померли 34 546.
На четверте місце по захворюваності вийшла Бразилія, де інфіковані вже 233 511 осіб, померли 15 662.
В Іспанії та Італії захворіли відповідно 230 698 і 224 760 осіб, померли 27 563 і 31 763 чоловік.
До позначки в 100 тис. Наближається Індія - там вже 90 927 хворих, 2872 померлих.
Спалах коронавирусной інфекції COVID-19 почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітнє організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавируса пандемією.
Станом на ранок 16 травня в Україні виявили 528 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. Всього в Україні зареєстровано 17 858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (в Житомирській області - 540), з них летальних - 497, 4906 пацієнтів одужали.
На сьогоднішній день статистика по захворюваності коронавірусів в світі така: всього захворіло 4 635 786 осіб, померло 311 821 особа, видужала 1 693 685 осіб. Приріст хворих за останню добу становив 93 тисячі, кількість жертв збільшилася на 4 тисячі осіб. Дані надані Університетом Джонса Хопкінса
У США, які залишаються лідером за масштабами поширення захворювання, число інфікованих досягло 1 467 884, померло 88 754, вилікувалося 268 376 чоловік.
Росія на другому місці по захворюваності - там 272 043 хворих, 2537 померлих і 63 166 видужали від COVID-19.
У Великобританії інфікований 241 461 особа, померли 34 546.
На четверте місце по захворюваності вийшла Бразилія, де інфіковані вже 233 511 осіб, померли 15 662.
В Іспанії та Італії захворіли відповідно 230 698 і 224 760 осіб, померли 27 563 і 31 763 чоловік.
До позначки в 100 тис. Наближається Індія - там вже 90 927 хворих, 2872 померлих.
Спалах коронавирусной інфекції COVID-19 почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітнє організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавируса пандемією.
Станом на ранок 16 травня в Україні виявили 528 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19. Всього в Україні зареєстровано 17 858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (в Житомирській області - 540), з них летальних - 497, 4906 пацієнтів одужали.
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