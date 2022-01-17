Брати Суркіси отримають від "ПриватБанку" $ 350 млн

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про стягнення з державного "ПриватБанку" $ 350 млн (близько 10 млрд грн) на користь компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів. Про це 2 вересня повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.У відомстві заявили, що готують апеляцію."Міністерство фінансів України не погоджується з ухвалою Печерського суду про задоволення позову про стягнення з банку $ 350 млн на користь компаній братів Суркісів і буде продовжувати захищати інтереси держави та банку", - говориться в повідомленні.Юридичний радник банку Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $ 350 млн на користь офшорних компаній. Кошти можуть стягнути шляхом звернення до Національного банку України (НБУ), зазначив він.В НБУ рішення про конвертацію коштів, пов'язаних з колишніми власниками осіб у "ПриватБанку" в 2016 році, назвали "справедливим і адекватним, враховуючи витрачені державою кошти для порятунку "ПриватБанку" та фінансової системи".В уряді вважають, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Тому мають намір оскаржити його, заявив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що на націоналізацію банку це рішення не впливає."ПриватБанк" - найбільший комерційний банк в Україні - був націоналізований у грудні 2016 року.Рішенням Нацбанку України від 13 грудня 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами "ПриватБанку". НБУ вказував, що Ігор Суркіс і ексвласник банку Ігор Коломойський - акціонери телеканалу "1 + 1", що свідчить про зв'язок Суркісів з "ПриватБанком". У зв'язку з чим під час націоналізації гроші сім'ї Суркісів і їхніх компаній на депозитних рахунках "ПриватБанку" та його філій були конвертовані в капітал банку в рамках процедури bail-in.Суркіси оскаржують включення їх в процедуру bail-in в судах.У лютому 2020 року Печерський райсуд Києва зобов'язав "ПриватБанк" компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, які вони у 2012-2014 роках розмістили на рахунках кіпрської філії фінустанови, і відсотки, які повинні були нараховуватися за умовами депозитних договорів.Київський апеляційний суд 15 квітня залишив в силі постанову судді Печерського районного суду В'ячеслава Підпалого, якою він зобов'язав державний "ПриватБанк" виплатити понад $ 250 млн на користь шести офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів. 6 серпня компанії збільшили розмір позову до $ 350 млн.