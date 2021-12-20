Бортові самописці з збитого в Ірані літака МАУ вже в Парижі

За словами заступника глави міністерства закордонних справ Ірану Мохсена Бахарванда, "чорні ящики" з збитого поблизу Тегерана українського літака були відправлені з Ірану до Франції. Бортові самописці передані французьким фахівцям для подальшої розшифровки. Про це, посилаючись на агентство ILNA, повідомило сьогодні ТАСС.

"Чорні ящики були доставлені в Париж", - сказав Бахарванд і додав, що розшифровка самописців почнеться в найближчий понеділок.

За його словами, це було зроблено напередодні представниками Організації цивільної авіації Ірану, підключеного до розслідування події.

Раніше повідомлялося, що на розшифровку самописців літака МАУ направлять українських експертів.

Також стало відомо, що Іран поки не йде на переговори з Україною про виплату компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі.