Боррель приїде в Україну для участі в Кримській платформі

07:21 11 червень Київ, Україна

Жозеп Боррель висловив бажання особистої присутності на саміті Кримської платформи і звернувся до Ради Безпеки ООН докласти максимум зусиль для стабілізації обстановки на сході України.

Про це європолітик заявив під час відеоконференції Ради Безпеки ООН, яка проходила в четвер, 10 червня.

"Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір прийняти в ньому участь разом з президентом (Європейської Ради Шарлем - ред.) Мішелем і сподіваюся, що там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН", - сказав Боррель.

Також в ході виступу він висловив підтримку України, назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі, в зв'язку з чим закликав Радбез ООН докласти більше зусиль для підтримки миру в Україні.