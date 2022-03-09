Боррель приїде в Україну для участі в Кримській платформі
07:21 11 червень Київ, Україна
Жозеп Боррель висловив бажання особистої присутності на саміті Кримської платформи і звернувся до Ради Безпеки ООН докласти максимум зусиль для стабілізації обстановки на сході України.
Про це європолітик заявив під час відеоконференції Ради Безпеки ООН, яка проходила в четвер, 10 червня.
"Я вітаю ініціативу президента Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір прийняти в ньому участь разом з президентом (Європейської Ради Шарлем - ред.) Мішелем і сподіваюся, що там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН", - сказав Боррель.
Також в ході виступу він висловив підтримку України, назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі, в зв'язку з чим закликав Радбез ООН докласти більше зусиль для підтримки миру в Україні.
"Через шість років після того, як всі члени Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їхньої реалізації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію", - зазначив євродипломат.
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