Боррель закликав Росію відвести війська від українських кордонів

Сьогоднішні переговори глав МЗС країн ЄС будуть присвячені обговоренню військової ескалації з боку Росії на українських кордонах і в Криму.
Про це заявив у понеділок, 19 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Він також зазначив, що у відносинах ЄС і Росії з багатьох напрямків наростає напруженість.
Раніше стало відомо, що Боррель планує відвідати Україну і побувати на лінії зіткнення на Донбасі.
Раніше стало відомо, що Боррель планує відвідати Україну і побувати на лінії зіткнення на Донбасі.
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