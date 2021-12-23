Боррель закликав Росію відвести війська від українських кордонів

11:42 19 квітень Київ, Україна

Сьогоднішні переговори глав МЗС країн ЄС будуть присвячені обговоренню військової ескалації з боку Росії на українських кордонах і в Криму.

Про це заявив у понеділок, 19 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

"Ми будемо обговорювати ситуацію на українському кордоні, де розгорнуті російські війська для польових навчань. Це дуже небезпечна ситуація, ми закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною", - сказав у відеозверненні перед переговорами по відеозв'язку главам МЗС країн ЄС.

Він також зазначив, що у відносинах ЄС і Росії з багатьох напрямків наростає напруженість.



Раніше стало відомо, що Боррель планує відвідати Україну і побувати на лінії зіткнення на Донбасі.