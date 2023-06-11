Боротьба з підробленими COVID-документами і вакцинація: у Зеленського поставили завдання Шмигалю

18:14 27 вересня Київ, Україна

Кабмін розробить і запропонує низку заходів по боротьбі з підробкою COVID-документів, а також для контролю за людьми, що в'їжджають в Україну з-за кордону.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, яка проходила під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба ОП в понеділок, 27 вересня.



Головлікарів лікарень, де зафіксовані порушення, і турагентства, що сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, повинні притягувати до відповідальності.



Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх працівників - бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників. Наприклад, в Міноборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, в МВС - 68%. Таких же показників хочуть досягти і серед педагогів.

"Педагоги активно прищеплюються. Уже понад 70% працівників навчальних закладів отримали щеплення", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що десятий тиждень поспіль в Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Зараз в країні 94 540 активних хворих. Ліжок, зайнятих хворими з COVID-19 і пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, - 16 706, причому тільки 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами.



Всього в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок, однак зараз готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково в будь-який момент у разі потреби.



Нарешті, в Україні щеплено 6 781 000 осіб, з них 5 458 000 отримали дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тисяч осіб.